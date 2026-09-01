TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Adli Yıl Mesajı: Yargı Camiasına Başarılar Diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.