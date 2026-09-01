TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Adli Yıl Mesajı: Yargı Camiasına Başarılar Diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında yeni adli yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için çalışan yargı camiasına başarılar diledi. Açıklamada toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vurgusu da yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
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