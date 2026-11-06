TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlar atıldığını söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlar atıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin emin adımlarla ilerlediğini belirterek terörün tamamıyla gündemden kalkacağını söyledi. Kurtulmuş, ülkenin her ilinde, kasabasında ve köyünde barış ve kardeşliğin hakim olacağını ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlemektedir. Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak, ülkenin her ilinde, kasabasında, köyünde barış ve kardeşlik hakim olacak"
Kaynak: AA
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