TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde ayrılıkçı dile karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde herkesin dilini düzeltmesi gerektiğini belirtti. Eski siyasi ezberlerle sürecin yürütülmesinin kolay olmayacağını kaydeden Kurtulmuş, hiç kimsenin ayrılıkçı bir dil ve üslupla konuşmaması çağrısı yaptı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Önemli olan herkesin dilini düzeltmesi gerektiğidir. Eski siyasi ezberlerle bundan sonraki sürecin yürütülmesi kolay olmayacaktır. Hiç kimse ayrılıkçı bir dille ve üslupla konuşmasın"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?