TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Önemli olan herkesin dilini düzeltmesi gerektiğidir. Eski siyasi ezberlerle bundan sonraki sürecin yürütülmesi kolay olmayacaktır. Hiç kimse ayrılıkçı bir dille ve üslupla konuşmasın"