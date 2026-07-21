TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Yol Grubu\'nu Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu'nu kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Bilici'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.