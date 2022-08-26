TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi

26.08.2022 16:44
TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umdukları bu gelişmenin, bölgede yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umdukları bu gelişmenin, bölgede yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu yansımasını diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Laçın şehri ve civarındaki iki köyün, 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülen süreç çerçevesinde Azerbaycan'a geri dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umduğumuz söz konusu gelişmenin, bölgemizde yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu yansımasını diliyoruz. Bu vesileyle kardeş Azerbaycan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizin altını çiziyoruz."

YORUMLAR
500
Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü
Kaynak: AA

Güney Kafkasya, Mustafa Şentop, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:45:08. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement