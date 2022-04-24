TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti

24.04.2022 01:14

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. Yıl dönümünde TBMM Tören Salonu yanında bulunan Mermerli Salon'da tebrikleri kabul etti. Şentop'u Anayasa mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine üyeleri, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti

YORUMLAR
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Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti - Son Dakika


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