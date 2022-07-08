TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi

08.07.2022 23:29
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile telefonda görüştü.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının bayramını tebrik eden Şentop, Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de ele alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika! İran'da reformist siyasetçi 'ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak' suçlamasıyla tutuklandı Son dakika! İran'da reformist siyasetçi 'ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak' suçlamasıyla tutuklandı Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 23:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement