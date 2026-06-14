Kurtulmuş'tan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için 187 yıldır büyük bir fedakarlık, cesaret ve özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."