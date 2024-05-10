TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay\'ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yargının gücünün bireysel hak ve hürriyetlerin güvencesi olduğu kadar kurumların adaletli şekilde işleyişinin de teminatı olduğunu belirtti.

İdari işlemlerin hukuka uygunluğu açısından yargısal denetim ve istişare merci olan Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü'nü kutlayan Kurtulmuş, "İdari yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.