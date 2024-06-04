TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu\'nu Kabul Etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından, Yapıcıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kurtulmuş'un önceki görüşmelerle ilgili de bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Yeni anayasa yapım sürecine ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söylediğini anlatan Yapıcıoğlu, Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Anayasa üzerinde şimdiye kadar 21 kez değişiklik yapıldığına işaret eden Yapıcıoğlu, "Birileri parlamentonun tamamen yeni bir anayasa yapma yetkisinin olup olmadığı hususunda bir tartışma yapmak istiyor. Bu konu da tartışılmalıdır elbette. Darbecilerin seçtikleri kişilerin oluşturmuş olduğu danışma meclislerinin tamamen yeni bir anayasa yapabileceğini kabul edip; halkın yüzde 95'inin iradesinin yansımış olduğu bir parlamentonun böyle bir anayasa yapma yetkisinin olmadığını kimler söylüyor, bunu herkes görsün." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa yapım sürecinin önemine değinen Yapıcıoğlu, "Bu Meclis'in tamamen yeni bir anayasa yapma kabiliyeti, yetkisi vardır. Bu Meclis, bu yetkisine sahip çıkmalıdır. Usul, esasa takaddüm eder. Herkesin kırmızı çizgileri, öncelikleri, olmazsa olmazları farklı olabilir. Ama kimse bunları peşinen masanın üzerine koyup müzakere sürecini baltalamasın, engellemesin. Siyasi partiler bir araya gelebilsinler. Hatta Meclis'te temsil edilmeyen siyasi partiler de hukuk çevreleri de akademi çevreleri de bu tartışmaya dahil olsun ve ortak bir noktada nasıl buluşabileceğimizi birlikte tartışalım." diye konuştu.

Meclis aritmetiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, hiçbir partinin tek başına "anayasa böyle olsun" deme hakkının olmadığının herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Bütün siyasi partiler bir araya geldiğinde 'ortak nokta neresidir, nerede buluşabiliriz' konusunda tartışırlarsa bu Türkiye siyasetinin normalleşmesi açısından ciddi bir katkı sağlayacaktır. Buna inanıyoruz. Biz, HÜDA-PAR olarak o masada otururuz ve milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o konuda çaba sarf etmeye hazır olduğumuzu Sayın Meclis Başkanımıza söyledik." ifadesini kullandı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Yapıcıoğlu, "Hayır gelmedi." yanıtını verdi.

Hiç kimsenin siyasi fikirlerinden dolayı görevden alınmaması gerektiğini kaydeden Yapıcıoğlu, "Hiçbir seçilmiş, kanunların dışına çıkma hakkını da kendisinde görmesin." dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Akış ile ilgili iddiaların vahim olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bunları yaptı mı yapmadı mı biz bilemiyoruz. Dosyanın içeriğiyle ilgili bir bilgimiz yoktur. Herhangi bir kişi suç işledi diye bir görevden alınırsa; seçimle gelinen bir makama atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru bir usul, yöntem değildir." görüşünü paylaştı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşmeye yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi.