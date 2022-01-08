Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük"

08.01.2022 18:23
TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimizden ümitliyiz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimizden ümitliyiz. Mesela 15 Temmuz'da yaşanan süreç, bu işin sadece kitap sayfalarında anket çalışmalarında kalmadığını, gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük" dedi.

Üsküdar'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TGSP Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşti. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı ve Ali Haydar Ustaosmanoğlu yeni başkan seçildi.

"21. yüzyıl ülkemiz için gerçekten öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inanıyorum"

Programa katılan Bilal Erdoğan, "Değerli genç kardeşlerim, geçen dönemde hizmet verdik. Bundan sonra emaneti genç arkadaşlarımıza, yeni bir ekibe devrediyoruz. İnşallah bu gençliğin enerjisi, sivil toplum kuruluşlarının enerjisi, TGSP'de devamlı kendini yenileyerek, tazeleyerek süre gelir süre gider. Hayırlı işler yapmaya devam edilir. Bir mesaj vereceksem bu, gençlik çalışmalarını gençler eliyle yapmalıyız. Gençlik çalışmalarını gençlere emanet etmeliyiz. Gençlikten kastım ben değilim. Saçı başı olan çocuklarımıza bu işleri yaptırmamız lazım. Allah'ın izniyle niyet hayır akıbet hayır iyi şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyıl ülkemiz için gerçekten öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Yetişkinler tarafından gençlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle çoğu zaman olumsuz ve eleştirel yaklaşımlar ön plandadır. Kendi gençliklerini olumlu anlatırken bugünün gençliğiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yaparlar. Bunlar tamamen kendi gençliklerini aklamak için yaptıkları şeylerdir. Gençlerimizin toplumun genel yapısından bir farkı yok. Gençlerimizden ümitliyiz. Mesela 15 Temmuz'da yaşanan süreç, bu işin sadece kitap sayfalarında anket çalışmalarında kalmadığını, gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük. Bu bakımdan gençlerle ilgili bu olumsuz değerlendirmeleri artık bırakmakta fayda var.

Türkiye'nin milletimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğun önemli bir kısmının tarihi boyutu var. Bizim yüzyıllarca bir arada yaşadığımız, aynı idealler için mücadele ettiğimiz halklar var. Bunların bizlerden beklentileri var. Tarihteki her olay sonuçları itibariyle sonraki zamanlarda da kendini devam ettiriyor. Etrafımızda olup biten sorunlara baktığımızda yaşananların bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla tarih bize bir yük yüklüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan TBMM Prof. Dr. Mustafa Şentop'a ve katılımcılara hediye takdim edildi. - İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük

YORUMLAR
500

Mustafa Şentop, 15 Temmuz, gençlik, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: '15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük' - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak         
18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu         
14:49
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 18:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz'da, gençlerin vatan, bayrak söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement