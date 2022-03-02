TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuz'u kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuz'u kabul etti

02.03.2022 19:49
TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz'u kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz'u kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında gerçekleşen kabulde, Almanya'da eylül ayında yapılan seçimlerin Almanya için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerden sonra Meclis Başkanvekilliğine seçilmesinden dolayı da Özoğuz'u tebrik etti. Şentop, Türkiye dışındaki ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da Türk kökenlilerin, göçmen kökenlilerin bu tür siyasi görevlerde bulunmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını kaydeden Şentop, "Sayın Merkel döneminde olduğu gibi aynı şekilde Türkiye- Almanya hükümetleri arasındaki ilişkilerin, diyaloğun güçlü bir şekilde süreceğine inanıyoruz" dedi.

Görüşmenin basına kapalı bölümünde de Şentop'un, Almanya'da meydana gelen ve çoğunlukla Türkleri hedef alan aşırı sağ saikli suç oranlarına dikkat çektiği ve resmi istatistiklere göre 2020'de, bu oranların bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini hatırlattığı bildirildi. Şentop'un, bu saldırılara karşı aktif caydırıcı tedbir alınması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların spordan kültüre her alan kendilerini göstermelerinden gurur duyduğunu ifade eden Şentop'un, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değinerek, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirecek zemin aradığını vurguladığı bildirildi.


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Mustafa Şentop, Aydan Özoğuz, Türkiye, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Özoğuz'u kabul etti - Son Dakika


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