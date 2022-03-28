TBMM Başkanı Şentop: "Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye" - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye"

28.03.2022 12:09
TBMM Başkanı Şentop: "Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ljubljana'da yaptığı açıklamada, "Sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ljubljana'da yaptığı açıklamada, "Sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için gittiği Ljubljana'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, bütün siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor. Ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli. Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bunun için çok yoğun gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki Moskova ve Kiev ziyaretlerine de dikkati çekerek, "Böyle bir müzakerenin zemini, zihinsel zemini hazırdı. Olması gereken de buydu. İsabetli olur. Bizim arzumuz; ille de Türkiye'de olsun meselesi değil, mesele bir an önce ateşkesin gerçek manada sağlanması. İnşallah Türkiye'de yapılacak toplantı buna vesile olur" diye konuştu.

"Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı"

Dünyadaki birçok uluslararası toplantının bir numaralı gündeminin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu anımsatan Şentop, "Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı, başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Ortada büyük bir risk var. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi, en baştaki bu olacak. Ben geçen hafta ve ondan önceki hafta meclis başkanlarıyla, bilhassa Ukrayna'ya yakın çevredeki meclis başkanlarıyla görüştüm" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Polonya, Romanya, Slovenya Ulusal Meclis başkanlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu bir an önce ateşkes. Ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek bir zemini kurabilmek lazım" dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşülecek konuların başında, "Rusya-Ukrayna" konusunun geleceğine de dikkati çekti. - LYUBLYANA

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Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye' - Son Dakika


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