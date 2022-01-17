TBMM Başkanı Şentop, BAE'ye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ve can kayıplarının yaşandığı saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.