TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

10.07.2022 23:56
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bayramını tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilmiş olan istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısının vurgulandığı belirtildi.


YORUMLAR
500
GÜNDEM / 10 Temmuz 2022 GÜNDEM / 10 Temmuz 2022 TBMM Başkanı Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Katar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 00:12:57. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement