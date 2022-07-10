TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bayramını tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilmiş olan istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısının vurgulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Katar, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü - Son Dakika

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