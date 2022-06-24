TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

24.06.2022 22:27
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Meclis Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı öncesi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı geçen görüşmede karşılıklı olarak Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşler paylaşıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve başka ülkelerdeki FETÖ faaliyetleri hakkında bilgi veren Şentop, birçok ülkenin FETÖ kurumlarını Türkiye'ye devrettiğini ifade etti.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından ulusal güvenlik riski teşkil ettiğini anlatan Şentop, ziyarette bulunduğu dost ve kardeş ülkeleri tehlikeye karşı uyardığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği ülkeler ile Türkiye'nin ilişkilerini bozduğunu dile getirerek Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetlerinin sonlandırılmasının dostluk gereği olduğunu kaydetti.

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GÜNDEM / 24 Haziran 2022 GÜNDEM / 24 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2022
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Kırgızistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika
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