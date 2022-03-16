TBMM Başkanı Şentop, Romanyalı mevkidaşı Ciolacu ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Romanyalı mevkidaşı Ciolacu ile görüştü

16.03.2022 23:01
TBMM Başkanı Şentop, Romanyalı mevkidaşı Ciolacu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonla görüştük. Ukrayna'daki savaş sebebiyle meydana gelen göç dalgasına maruz kalan ülkelerdeki insani durumu en iyi Türkiye'nin anladığını vurguladık."


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Temsilciler Meclisi, Mustafa Şentop, Twitter, Romanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Romanyalı mevkidaşı Ciolacu ile görüştü - Son Dakika


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