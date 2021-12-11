TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum - Son Dakika

Son dönemlerde muhalefet kanadı tarafından sıklıkla dillendirilen erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir değerlendirmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"ACİL DURUMLARDA HALKA GİDİLEBİLİR"

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulduğunu ifade eden Şentop, "Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum. Yeni sisteme adapte olamayanlar olabilir" şeklinde konuştu.

Şentop'un açıklamalarından satırbaşları;

TBMM'DEKİ KAVGALAR: Sürekli kürsüdeki hatibin sözünü kesene uyarma cezası verilir. Meclis'in çalışma ortamını bozana da uyarılmadan kınamaya kadar ceza verilir. İç tüzükte açık. Ben arkadaşlarıma disiplin cezası verilsin demiyorum. Ama verilmeyince da bu şekilde tansiyon yükseliyor. Bunun için ayrı bir düzenleme yapmaya gerek yok herkesin tüzüğe uygun davranması gerekir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: Erken seçim TBMM'deki vekillerin ortak kararıyla Meclis'te çoğunluk aranarak veya Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi halinde gerçekleşiyor. Erken seçimin gerçekleşmesi için çok zorlaştırıcı şartlar konulmuş, 2002'den önce sürekli vaktinden önce seçimler yapılmış. Biz yeni sistemle siyasi iktidarı sağlamayı düşünmüştük. Hukuken erken seçim paradigmalarımız değişti. Erken seçim tartışmaları yeni sistem nedeniyle çok gereksiz. Seçim kanununda yapılan değişiklikler bir yıl sonra uygulanabilir diyor Anayasa.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI: Yeni Anayasa konusunda çok şey gündeme geliyor. Yeni Anayasa tartışması açılınca tartışmayı sıfırdan açmaya çalışanlar var. Bunları Türkiye aştı. 2012-2013 yılında tüm siyasi partilerin teklifleri oldu. Dünyada ülke adedince parlamenter sistem vardır diyebiliriz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ni tuhaf kullanıyor arkadaşlar. Bu yürütmenin güçlendirilmesi için parlamenter sistemde bazı değişiklikler yapılmış. Somut Anayasa önerileriyle milletin önüne gelinmelidir



