TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

16.02.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra partisince Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bozdağ, yaptığı konuşmada, baba ocağında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde yapılan icraatları anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Türk milleti için değil mazlum ve güçlü milletler için de umut, güven ve dirayetli bir irade anlamına geldiğini ifade etti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, muhalefetin Türkiye'de her zaman "Hayır" diyerek karşılarına çıktığını dile getirerek, "Eğer Türkiye, CHP'nin bu hayırcı zihniyetine teslim olsaydı bugün Türkiye'de hızlı trenden bahsedemezdik, bugün Türkiye'de şehir hastanelerinden, havaalanlarından, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi devasa projelerin hayata geçmesinden bahsedemezdik. Ayasofya-i Kebir müze olmaya devam ederdi. Bu ülkenin başı örtülü evlatları ya da imam hatip lisesi benzeri meslek liselerine giden evlatları üniversitelere giremezdi. Eğer biz bunların 'Hayır'larına 'Evet' deseydik Türkiye, top yapamazdı, nükleer enerjiyi ülkesine kazandıramazdı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasında anayasal engel bulunmadığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Aksine anayasal imkan vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü Türkiye'nin, güçlü, dirayetli, cesur, samimi, milletine ve devletine sevdalı, dünyanın en saygın liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yoluna devam etmesinin yolunu açacak ve ona yeni dönemde de adaylık hakkını anayasal imkan çerçevesinde tanıyacak."

Programda AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan da konuşma yaptı.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Parlamento, AK Parti, Politika, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:30:18. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.