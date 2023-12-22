TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaparken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder rahatsızlandı. Önder, hastanede müşahede altına alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" denildi. - ANKARA
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