TBMM'de Aşure İkramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla TBMM'de milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına aşure ikram etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle, Meclis çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Milletvekilleri, Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

Ersin, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik için aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Bu yıl cemevlerimize 41 bin kişilik aşure malzemesi dağıttık. Tunceli'den İstanbul'a kadar tüm hanelerde aşure eksik olmasın diyerek hanelere de aşure malzemesi ulaştırdık." dedi.