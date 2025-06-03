TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

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TBMM\'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
03.06.2025 19:47
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TBMM\'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
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TBMM Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Meclis kulisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bahçeli'nin Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Meclis Başkanlığı seçimlerinde hareketli saatler yaşanıyor. 5 adayın yarıştığı seçimlerde adaylar şöyle: AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman.

BAHÇELİ İLE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Oy vermek için TBMM Genel Kurulu'na giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Meclis kulisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bahçeli'nin Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel ise teşekkür etmekle yetindi.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kenann Sırmal:
    Özgür ÖZEL saraya gittin bişe demedik, yine bu zat sana hakaret ettiğini açık açık söyledi ve bunları siyaseten söylüyorum dedi bize demedik, ayağına gidilip i sıkılacak insanları artık bir tanısan, Parti'nin belediye başkanları tutuklaniyo sesleri çıkmıyor, paryone düsman PKK'ya dost bu adamlarin ayağına gittiğin durece sendende bı cacık olmaz 46 28 Yanıtla
    ahmet3131:
    olacak olacak 0 0
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    devleti ülkeni düşünen en çok Deniz Baykal ve devlet bahçeli 24 46 Yanıtla
  • ali aydın:
    Allah öldürmeyeni öldürmüyo işte daha nice Nur yüzlü varken 18 14 Yanıtla
  • Ömer Arslan:
    Ali Mahir Başarır adam hastayken laf ediyordun ne oldu şimdi yüzde yüz çark ettin 17 11 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    özgür ozel bu adamı nerde gorse iki buklum oluyor siyasete artık güven kalmadi 20 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah - Son Dakika
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