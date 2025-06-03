TBMM\'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

Kenann Sırmal:

Özgür ÖZEL saraya gittin bişe demedik, yine bu zat sana hakaret ettiğini açık açık söyledi ve bunları siyaseten söylüyorum dedi bize demedik, ayağına gidilip i sıkılacak insanları artık bir tanısan, Parti'nin belediye başkanları tutuklaniyo sesleri çıkmıyor, paryone düsman PKK'ya dost bu adamlarin ayağına gittiğin durece sendende bı cacık olmaz

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