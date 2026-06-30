TBMM'de Emekli Maaşları Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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TBMM'de Emekli Maaşları Önerileri Reddedildi

30.06.2026 20:24
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CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin emekli maaşları önerileri TBMM'de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi, DEM Parti ile CHP'nin "emekli maaşları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştirdi, enflasyon sepetinin açıklanmasını istedi. Özdağ, "Enflasyon rakamlarını doğru bir şekilde açıklayın ve bu enflasyon rakamlarına göre de insanlara zam yapın." diye konuştu.

İktidar tarafından "memur ve emeklilerin enflasyona ezdirilmediği" yönünde açıklamalar yapıldığını aktaran Özdağ, TÜİK'te her partiden temsilci ile iktisatçı ve hukukçuların bulunacağı bir komisyon kurulmasını istedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, ücretli çalışanlar, emekliler ve asgari ücretlilerin hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve sürekli artan kira, gıda, enerji ve ulaşım giderleri karşısında ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağına yönelik açıklamalara tepki gösteren Kocamaz, "Başta asgari ücretli ve emekli kesimi olmak üzere iktidarın yanlış ekonomik politikaları karşısında eriyen maaşlar temmuz ayında mutlaka telafi edilmelidir. Özellikle asgari ücrete ara zam kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, emekli maaşlarının yaşam maliyetine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Aylık bağlama oranlarının emekli lehine yeniden düzenlenmesini talep eden Tanhan, yaşlı yoksulluğu ve özel sosyal koruma programları oluşturulmasını, sağlık ve barınma desteklerinin artırılmasını istedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, satın alma gücünün eridiğini, temel yaşam giderlerinin katlandığını ve emeğin milli gelirden aldığı payın her geçen yıl azaldığını ileri sürdü.

Bütçe büyürken emeğin payının sürekli küçüldüğünü savunan Ocaklı, "Üretene değil, faizden kazanana kaynak aktarılıyor. Ekonomiyi düzelteceğinize olan inancınızı kendiniz de kaybetmişsiniz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu "geçiş eşiğini", fiyat istikrarını, üretimi, istihdamı ve sosyal adaleti birlikte büyüten akılla geçmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir ülkede refah sadece maaşlara zam yapılarak kalıcı hale getirilemez. Kalıcı refah, düşük enflasyonla, güçlü üretimle, yüksek katma değerle, mali disiplinle ve adil paylaşım mekanizmalarıyla kurulur. Eğer enflasyonu düşürmeden geliri artırırsanız bir süre sonra fiyatlar maaşların önüne geçer. Eğer üretimi büyütmeden tüketimi genişletirseniz cari açık büyür. Eğer bütçe dengesini gözetmeden harcama yaparsanız yarının yükünü bugünden ağırlaştırırsınız. Bizim meselemiz, bugünün insanını rahatlatırken yarının Türkiye'sini de zora sokmamaktır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Emekli Maaşları Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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