TBMM'de Kedi Yaşam Alanı Kuruldu

22.03.2026 11:19
TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için modern bir "Kedi Yaşam ve Oyun Alanı" oluşturuldu.

TBMM yerleşkesinde bakımı ve beslenmesi yapılan yaklaşık 65 kedinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir proje hayata geçirildi.

Park ve Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında, yerleşke genelinde günlerini geçiren sahipsiz kedilerin tek bir alanda toplanması hedeflendi.

Proje kapsamında kurulan, kapalı ve açık iki bölümden oluşan alan, sevimli kedilerin doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Yaşam alanının kapalı bölümünde kedi bakım üniteleri, yataklar ve oyuncaklar yer alırken, hasta kediler için ayrı bir bakım alanı oluşturuldu.

Açık alan ise meraklı kedilerin doğal ortamda hareket edebilecekleri şekilde düzenlendi.

Yaşam alanındaki kedi evleri, ısı yalıtımlı ve zorlu hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.

Oyuncu kedilerin zaman geçirebileceği; alana tırmanma, zıplama ve oyun ihtiyaçlarına yönelik ahşap parkurlar kuruldu.

Temizliğe hayli önem veren sevimli kedilerin yaşam alanında mama ve su istasyonları düzenli dezenfekte edilecek. İzole bakım ve tedavi alanları hasta kedilere moral olacak.

Projeyle kedilerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için kurulan yaşam alanında, iki de personel görev yapıyor.

TBMM'de hayata geçirilen bu uygulamayla, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik örnek bir model hedefleniyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Çevre, kedi, Doğa, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
