TBMM'de Nüfus Sorunları Konuşuldu - Son Dakika
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TBMM'de Nüfus Sorunları Konuşuldu

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Milletvekilleri, göç, altyapı eksiklikleri ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Şereflikoçhisar'ın nüfusunun 1990 yılında köyleriyle 60 bin 701 iken bugün 32 bin 831'e düştüğünü belirterek, ilçenin nüfusunun tek başına fabrika veya kamu binası yaparak artırılamayacağını söyledi. Arslan, insanların ilçede çalışması, yaşaması ve geleceğini kurmasını sağlayacak bir ekonomik düzen oluşturulması gerektiğini dile getirerek, öncelikle ilçenin en önemli gelirlerinden biri tuzun hammaddeden sanayi ürününe dönüştürülmesine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'nin en çok göç veren şehri olduğunu ifade ederek, "Erzurum'un ilçeleri ile köylerinin hizmet fukaralığına mahkum edildiğini" ileri sürdü. Geçen hafta Erzurum'daki Yağan Mahallesi'ne gittiğini anlatan Beştaş, mahallede 22 evin altyapısının olmadığını, bölgede okul bulunmadığını söyledi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da vatandaşın temiz içme suyu, elektrik, hastane, ilaç ve eğitime ulaşamadığını savundu.

Genel Kurulda AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirmesi üzerine Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Güneş arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Nüfus Sorunları Konuşuldu - Son Dakika

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