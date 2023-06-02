Milletvekilleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Meclis'e girenler arasında Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de vardı. Gökçek, yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi.
İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Osman Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.
Son Dakika › Politika › TBMM'de Osman Gökçek'in yeminini tekrarlatıldı - Son Dakika