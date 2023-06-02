TBMM'de Osman Gökçek'in yeminini tekrarlatıldı - Son Dakika
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TBMM'de Osman Gökçek'in yeminini tekrarlatıldı

02.06.2023 15:50

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün resmen başladı. Ant içme töreninde Ankara'dan milletvekili seçilen Osman Gökçek'in yemini gelen itirazlar üzerine tekrarlatıldı.

Milletvekilleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

YANLIŞ OKUYUNCA İTİRAZLAR YÜKSELDİ

Meclis'e girenler arasında Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de vardı. Gökçek, yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi.

METNİ 2. KEZ OKUDU

İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Osman Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.

YORUMLAR (4)
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