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TBMM'de Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TBMM'de Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Başarıyla Gerçekleştirildi

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Meclis'te 2023 yılında 105 ton kağıt, 2 ton plastik, 3 ton cam, 1 ton metal, 600 kilogram organik atık, 4250 litre bitkisel atık yağ, 1500 litre atık motor yağı geri dönüştürüldü. Meclis çalışanlarına da 'Sıfır Atık Yönetimi' eğitimi verilmeye başlandı.

TBMM\'de Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Başarıyla Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:20
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Sıfır Atık Projesi kapsamında, Meclis'te 2023 yılında 105 ton kağıt, 2 ton plastik, 3 ton cam, 1 ton metal, 600 kilogram organik atık, 4250 litre bitkisel atık yağ, 1500 litre atık motor yağı geri dönüştürüldü.

TBMM Genel Sekreterliğinin, "2023 Yılı TBMM Atık Kazanım Verileri"ne dair paylaştığı bilgilere göre, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, Meclis'te başlatılan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Buna göre, Meclis'te 2023 yılında 105 ton kağıdın geri kazanılmasıyla bin 768 ağacın kesilmesi önlendi. Proje kapsamında 2 ton plastiğin geri dönüştürülmesiyle de 33 varil petrol tasarrufu yapılmış oldu.

Meclis'te 3 ton camın geri kazanılmasıyla 3,6 ton ham madde, 1 ton metalin geri dönüşümüyle 1,3 ton ham madde tasarrufu sağlanmış oldu.

1500 litre atık motor yağının geri dönüştürülmesiyle 1093 litre madeni yağ kazanımı sağlandı.

Bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılmak üzere 600 kilogram organik atık, 120 kilogram komposta dönüştürüldü.

4 bin 250 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle 4 bin 40 litre biodizel kazanımı sağlandı.

Mecliste yürütülen atık kazanım çalışmalarıyla 17 ton sera gazı salınımının önüne geçilirken, 4 milyar ton su, 530 bin kilovatsaat de enerji tasarrufu sağlandı.

Meclis çalışanlarına "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimi

Öte yandan Meclis çalışanlarına "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimi verilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitimde ilk olarak, Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığının, yiyecek içecek ve temizlik hizmetleri alanında görevli personeli eğitim aldı.

Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenen eğitim programı kapsamında Meclis İdari Teşkilatının tüm personelinin "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimini alması planlanıyor.

Eğitimle; üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi-azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, atıkların kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanarak atık miktarının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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