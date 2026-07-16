TBMM'de Trabzon'un Sorunları ve Bağış İddiaları Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un sorunları ile çay ve fındık üreticilerinin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon'un tarihi, kültürü, doğası ve sporuyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Suiçmez, "Ancak iktidarın yöneticilerinin tavrı nedeniyle Trabzon artık trafik sorununu dahi çözememiş bir kent haline gelmiştir çünkü Trabzon'da meseleler tartışılmıyor, çözüm üretilmiyor, sadece seçim zamanlarında projeler üretiliyor ve taahhütte bulunuluyor." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde halkın en önemli geçim kaynağının çay ve fındık olduğuna dikkati çeken Suiçmez, çay ve fındık üretiminde maliyet ve emeğin göz ardı edildiğini, üreticinin artan maliyetler karşısında ezildiğini savundu.

Yaş çay alım fiyatının yetersiz olduğunu ileri süren Suiçmez, yeni sezon için fındıkta taban alım fiyatının üreticiyi rahatlatacak makul bir seviyede açıklanması gerektiğini belirtti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın vicdanları sızlattığını dile getirdi.

Dosyaya yansıyan iddialar arasında, "bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması, maaşlarının çok üstünde transferler gerçekleşmesi ve yüksek miktarlarda bahis işlemleri" gibi tespitlerin yer aldığını anlatan Esen, "Bunlar henüz kesinleşmiş mahkeme kararları değil ancak Haluk Levent'in kendi kabul ettiği işlemler dahi halkın bağışlarının nasıl suistimal edildiğini gösteriyor." dedi.

Esen, dernek kurma özgürlüğü korunarak, yüksek miktarda bağış yöneten kuruluşlara bankacılık sisteminde olduğu gibi sınırlamalar getirilmesi gerektiğini savundu.

"Kıbrıs Barış Harekatı, emperyalizmin Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biridir"

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Önder Aksakal, Türk milletinin tarihindeki en şanlı, en haklı ve en onurlu sayfalarından birinin Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu vurguladı.

Harekatın 52. yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlanacağını dile getiren Aksakal, "Kıbrıs Barış Harekatı, emperyalizmin Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biridir. DSP olarak bizim için bu harekat, sadece askeri bir başarı değil, ulusal onurun, bağımsızlığın ve mazlumun yanında durma kararlılığının simgesidir. Bülent Ecevit'in o dönem tüm dünyaya ilan ettiği 'Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz' şeklindeki tarihi sözler, bizim bugün de rehberimizdir." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini yok sayan, onu ambargolarla dünyadan tecrit etmeye çalışan her türlü girişim bizim gözümüzde yok hükmündedir" diyen Aksakal, Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüm dışında hiçbir formülün masada olamayacağını, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu, KKTC'nin deniz yetki alanlarındaki haklarının, Türkiye'nin haklarından ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.