TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi - Son Dakika
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TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi

05.06.2022 12:37
TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi

TBMM bu hafta yargı, müsilaj, stokçuluk ve finans konularında yasal düzenleme için çalışmalarda bulunacak.

TBMM bu hafta yargı, müsilaj, stokçuluk ve finans konularında yasal düzenleme için çalışmalarda bulunacak.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Düzenleme ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajına engel olmayacak. Büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek. Kanun teklifi görüşmelerinin tamamlanması halinde müsilajla mücadele ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik hazırlanan, Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek. Marmara Denizi havzasındaki illere ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi ise belediyelere verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa yetki, otomatik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, masrafları ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

6'NCI YARGI PAKETİ VE DEZENFORMASYON DÜZENLEMESİ Adalet Komisyonu'nda salı günü, kamuoyunda 6'ncı Yargı Paketi olarak bilinen 24 maddelik yasa teklifi ele alınacak. Düzenleme, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu ve stokçuluğa yönelik Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikleler öngörüyor. Perşembe günü ise dezenformasyonla mücadeleye yönelik Basın Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Kanun teklifiyle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Böylelikle, internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda değişiklik içeren yasa teklifi için toplanacak. İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesinin temini için katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yasada düzenlemeler yapılacak.


YORUMLAR
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24 maddelik altıncı yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu 24 maddelik altıncı yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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