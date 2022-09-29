TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

29.09.2022 15:24
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, 1 Ekim Cumartesi günü greçekleştirilecek açılış toplantısı ile başlayacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, 1 Ekim Cumartesi günü greçekleştirilecek açılış toplantısı ile başlayacak.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak. Ardından Genel Kurul'da TBMM 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısı, gerçekleştirilecek. Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek. Akşam ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Yasama yılı açılış resepsiyonu 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle yapılmıyordu.


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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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