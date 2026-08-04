TBMM'de yeter sayı sağlanamadı: Oturum kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisinin "Yerel yönetimlerde denetim"e ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, öneri üzerine yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinde milletin sandığa gittiğini, iradesini ortaya koyduğunu ve yerel yönetimlerde tercihini yaptığını söyledi. Özdağ, "Seçimlerin hemen ardından başlayan süreç, milletimizin sandıkta verdiği kararın yargı ve idari işlemler üzerinden tartışmalı hale gelmesine neden olmuştur." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyelere yönelik yürütülen adli ve idari süreçlerin geldiği noktanın "ne yazık ki milletin hukuka ve adalete bakışını zedeleyen bir kriz haline" dönüştüğünü söyledi. Aydın, "Kamu kaynağını hukuka aykırı kullanan kim varsa hesap vermelidir. Rüşvet varsa soruşturulsun, irtikap varsa soruşturulsun, ihaleye fesat varsa soruşturulsun ancak hukuk, iktidarın siyasi rakiplerini terbiye etme aracı haline getirilmemeli." diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yolsuzluklarla mücadelenin yaşamsal olduğunu söyledi. Hiçbir kamu kurumunun soruşturmalardan, incelemelerden muaf olmadığını belirten Öztürkmen, "Ancak yolsuzlukla mücadele sadece tarafsız ve bağımsız yargı eliyle yürütülmelidir. Yargı belediyelerin partisine kör olmalıdır." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin idari kararlarla ortadan kaldırılmasının, kayyum uygulamalarının olağan bir yönetim pratiğine dönüştürülmesinin toplumun adalet duygusunu yok ettiğini öne sürdü. Aslan, "DEM Parti olarak tutumumuz nettir, kendimiz için demokrasiyi ve halkın iradesini nasıl savunduysak bugün de CHP ve Yeni Parti için de demokrasiyi, seçmenin iradesine saygı duyulması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, yolsuzluğun partisinin olmayacağını, kamu malına el uzatan kim olursa olsun bunun soruşturulmasını, delil varsa yargılanmasını, ancak soruşturmaların cezaya, tutuklamaların mahkumiyete, kayyumun da "seçim sonucunu değiştirme aracına" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Seyit Torun, şöyle konuştu:

"Yatarı bile olmayan suçlardan belediye başkanlarımız, bürokratlarımız aylardır hapiste. Kendi belediyelerinizde yolsuzluk ayyuka çıkmış durumda, bunu herkes biliyor ama kime ceza verilmiş, kim cezalandırılmış? Kısa vadeli çıkarlarınızı gözetirken ülkemizin demokratik kurumlarına tamiri mümkün olmayan hasarlar veriyorsunuz."

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, milletin bazı soruların cevabını beklediğini, baklava kutularında euroların bulunmasının, jammer kullanılmasının, kameraların bantlanmasının sıradan hadiseler olmadığını söyledi.

Belediyelerin yaptıkları hizmetleri kamuoyuna anlatmak için milyonlarca liralık reklam bütçeleri ayırdığını ifade eden Tipioğlu, şöyle devam etti:

"Peki, jammer bunun neresinde? Jammer sıradan bir belediye ekipmanı değildir, güvenlik amacıyla kullanılan özel bir cihazdır. Belediye hizmetiyle bunun nasıl bir ilgisi var, nasıl bağlantı kuruyoruz? Sonra da dönüp 'bize siyasi operasyon yapıyorlar.' diyorlar. Hayır. Beyler, bu bir siyasi operasyon değildir. Bunun adı hukukun görevini yapmasıdır, bunun adı milletin emanetine uzanan elin hukuk önünde hesap vermesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyaset anlayışı nettir: Suçun partisi olmaz, hırsızın partisi olmaz, yolsuzluğun ideolojisi olmaz, hukuk karşısında herkes eşittir, hiç kimse siyasi kimliği, makamı ve unvanıyla hukukun üzerinde değildir. Hukuk kişiye göre değil delile göre karar verir."

Konuşmaların ardından Yeni Yol Partisinin grup önerisi öncesi, Yeni Yol Partisi, Yeni Parti ve İYİ Parti Milletvekilleri toplantı yeter sayısı istedi. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.