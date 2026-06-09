TBMM'den CHP'ye Ziyaretçi İzni Yok

TBMM Başkanlığı, CHP'nin bugün gerçekleştireceği grup toplantısına "ciddi güvenlik riski nedeniyle" ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na bir yazı gönderdiği bildirildi.

TBMM İçtüzüğünün 164. maddesinin birinci fıkrasının "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."