TBMM\'den Gazze İçin Sağlık Çağrısı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Gazze'de yaşanan sağlık durumuna ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda vekiller, komisyonun konuya dair deklerasyon yayınlamasını, uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesini ve Gazze'ye sağlık koridoru açılması için çaba gösterilmesini gerektiği belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Bilgin, "Dünyada ve bölgemizde kritik gelişmeler oluyor; bunların başında belki de insanlık tarihi açısından en vahim olanı Filistin'de, Gazze'de yaşanan olaylar. Bu olayların devamında Amerika'nın ve İsrail'in bölgemizde neredeyse bin yıldır komşuluk ilişkilerimiz olan ve aramızda ciddi bir hiçbir sorun olmayan İran'a saldırıları bütünüyle bölgeyi sarsan neticeler doğuruyor. Dış politika açısından bunların muhtelif boyutları vardır ama biz ona girmeyeceğiz. Bizi doğrudan doğruya ilgilendiren tarafları var; bu taraflardan biri sağlık sorunları. Bu savaşların en büyük sonucu insanların hayatını kaybetmesi; ciddi yaralanmaların, insanların savaş sonunda sakat kalmaları dahil tedavilerinin imkansız olduğu şartların ortaya çıkması ki Gazze'de bırakın yaralanmayı, tedavi şartlarını, bütünüyle sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini ortadan kaldıran bir vahşet var. Siyonizm belki de insanlık tarihinin Nazizm'den sonra, faşizmden sonra gördüğü en korkunç ideoloji çünkü Siyonizm'in ideolojisini incelediğimiz zaman merkezinde şöyle bir şey var; neredeyse Yahudilerin dışında hiç kimseye hayat hakkı yok, efsanelere dayanan bir arz-ı mevud hikayesi anlatılıyor. Bunun ne insanlıkla, ne tarihle hiçbir gerçeklik tarafı da yok" ifadelerini kullandı.

İSRAİL TARAFINDAN TUTUKLANAN DOKTORUN OĞLUNUN MEKTUBUNU OKUNDU

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, geçtiğimiz aylarda Gazze'de İsrail güçleri tarafından tutuklanan Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas Hüsam Ebu Safiyye'nin komisyona gönderdiği mektubu okudu. Gergerlioğlu'nun okuduğu mektupta Safiyye'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Sayın TBMM Başkanı ve değerli milletvekilleri, bugün bu mektubu bir sözcü ya da aktivist sıfatıyla değil, babasını her an kaybetmekten korkan bir evlat olarak gönderiyorum. Ben İlyas, hayatını Gazze'deki çocukları ve hastaları kurtarmaya adamış olan Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin oğluyum. Babam bugün hiçbir suçlama yöneltilmeden 575 gündür esaret altında tutulmaktadır. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşirken kendisini koruyacak veya içinde bulunduğu koşulları denetleyecek gerçek ve bağımsız hiçbir mekanizma bulunmamaktadır. Babamın maruz kaldığı muamelenin bütün gerçeklerini bilmiyoruz çünkü onunla iletişim kurmamız ve sağlık durumundan emin olmamız engellenmektedir. Elimizde yalnızca avukatının çok seyrek gerçekleşen ziyaretlerinin ardından bize aktardığı bilgiler bulunmaktadır. Son aldığımız bilgiler ise son derece sarsıcı ve yıkıcıdır. Avukatımız babamın Rakefet Cezaevinde, yer altında bulunan bir hücrede ve tek başına tecrit altında tutulduğunu bildirmiştir. Babamın demir bir çekiçle dövüldüğünü, işkence izlerinin vücudunda açıkça görüldüğünü ve maruz kaldığı şiddetin ağırlığı nedeniyle bedeninin tanınmayacak derecede zarar gördüğünü, morarmalar gördüğünü aktarmıştır."

Gergerlioğlu, Ebu Safiyye'nin mektubunda ayrıca babasının sağlık durumunun kritik olduğunu, şiddetli ağrılar çektiğini ve acil ameliyat ile tıbbi tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen harekete geçilmediğini de aktardı.

'LÜTFEN BABAMI KURTARMAK İÇİN ELİNİZDEKİ TÜM SİYASİ, DİPLOMATİK VE İNSANİ HAKLARI KULLANIN'

Ebu Safiyye mektubunda ayrıca İsrail'in Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik insanlık dışı muamele, keyfi gözaltı ve işkence dahil olmak üzere kasıtlı bir biçimde sağlık sisteminin yok edildiğini, devletlerin bu durum karşısında harekete geçmediğini ve babası için ayrıcalık talep etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti;

"İsrail yalnızca babamı tutuklamak ve ona işkence etmekle yetinmedi, kardeşim İbrahim'i öldürdü, kardeşim İdris'i göğsünden bir keskin nişancı kurşunuyla yaraladı, babamı da yaraladı ve ardından hiçbir suçlama yöneltmeden acımasızca işkence edilmek üzere esir aldı. Hayatımız elimizden alındı, güven duygumuz çalındı, artık tek bir gün bile korku içinde yaşamadan geçmiyor. Her an taşıyamayacağımız kadar ağır bir haber getirebilecek bir telefon bekliyoruz. Bugün sizler, bölgemizde adaletin ve vicdanının sesini temsil ediyorsunuz. İnsanlık adına ve Türkiye Cumhuriyetinin her zaman savunduğu değerler adına sizlere sesleniyorum; lütfen çok geç olmadan babamın hayatını kurtarmak için elinizdeki tüm siyasi, diplomatik ve insani imkanları kullanarak harekete geçin. Babamın bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından ziyaret edilmesine izin verilmesi, acil tıbbi tedaviye erişiminin sağlanması, maruz kaldığı işkence ve ihlallerin durdurulması ve serbest bırakılması için baskı kurmanızı talep ediyorum. Sessizliğin, bu trajedinin ortağı haline gelmesine izin vermeyin sayın milletvekilleri. Babamı kaybedersem yalnızca bir babayı değil ailemden ve umudumdan geriye kalan son şeyi de kaybedeceğim. Lütfen, çok geç olmadan babamın hayatını kurtarın. Teşekkür ederim."

'DEKLERASYON YAYINLAYALIM'

Milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından yeniden söz alan Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, komisyonun atması gereken adımlarla ilgili, "Ben şöyle bir şey düşünüyorum; bir defa bir deklarasyon yayınlayalım. Bu deklarasyonu kamuoyuyla paylaşalım ve bu deklarasyonu Türkiye'nin irtibatta olduğu dünyadaki parlamentolar arası bir ilişkiye dönüştürmek için sağlık komisyonlarıyla bu deklarasyonu paylaşalım. Sonrasında bunu Birleşmiş Milletlere iletelim. Sağlık Bakanı ile birlikte neler yapabileceğimizi de değerlendirelim" dedi.

'DEKLERASYONU ULUSLARARASI BASININ KATILIMIYLA AÇIKLAYALIM'

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ise, "Benim bir önerim olacak. Belki de bu deklarasyonu TBMM'de uluslararası basının da katıldığı bir basın açıklamasıyla da deklare edebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

'GAZZE'YE SAĞLIK KORİDORU AÇILMALI'

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bizim bir deklarasyon yayınlamamız elbette değerli ama Türkiye'ye yüklenen misyonda; Bunu tek başına bizim yapmamızın çok bir karşılığı olmayabilir ama öncülük etmemiz gerekir, bizden beklenen öncülük etmemizdir. Bence parlamentolar arasında bir hat açılmalı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınlayacağı ilk deklarasyonla parlamentolar arasında bir hat oluşturulmalı. Meclisimizde yine Meclis Başkanımız ve sizlerin girişimiyle 'Gazze Sağlık Zirvesi' yapılmalı. Bu zirveden bir açıklama yapılmalı ve buna dünya parlamentolarından katılımlar sağlanmalı. Bunun nihai amacı, Gazze'ye sağlık koridoru açma olmalı. Bu Sağlık Komisyonu'nda çok problem var ama Komisyonumuzun işlevi gereği, Gazze sağlık koridorunu açma işlevini yerine getiren bir parlamentolar arası iş birliğine öncülük etmeliyiz. Bunun daha fazla geciktirilmemesi gerekir. Ben daha önce gemiye binen birisi olarak parlamento dışında eylemselliğin önemli olduğunu ve sonuç verdiğini görmüş birisiyim. Anadolu Gemisi isimli bir gemi var ve bu gemi sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmalı. Bunlar olmazsa eğer o zamanda Refah'tan girişimize izin verilsin" ifadelerini kullandı.