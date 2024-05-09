TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çalışma yapılacağını söyledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çalışma yapılacağını söyledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin sosyal medya kullanımının yoğunluğuna dikkat çekerek, içerik üreticilerinin emeğinin karşılığını alması için dijital telif konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Yayman ayrıca, haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılarak telif ödenmesi gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 15:18
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılarak, telif ödenmesi konusunda çalışma yapılacağı sinyalini verdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, Türkiye'nin dünyada en çok sosyal medyayı kullanan ülke olduğunu söyleyerek, "İnternette yedi saat, sosyal medyada üç saat zaman geçiriyoruz. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip ve teknolojiyle uyumu çok fazla olan ülkelerden biri. İletişim teknolojisini çok yoğun bir şekilde kullanıyor ve son tahlilde bu bizi dijitale bağımlı hale getiriyor, kontrol edemediğimiz bir alan ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yayman, Tiktok platformunda içerik paylaşımında çok ciddi eleştiriler olduğunun altını çizerek, "Size de geliyor yani artık -eskilerin tabiriyle- mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz, hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi" şeklinde konuştu.

Dijital telif konusunda ise Yayman, "Kurumsal yapılar içerik üretmek için personel, gazeteci, muhabir, televizyoncu, kameraman istihdam ederken, herhangi bir platform -bu, internet de olabilir, sosyal medya mecraları da olabilir- orada bulunan bir kişi ya da bir kurum, tüzel kişilik o sizin ürettiğiniz içeriği alıyor, kullanıyor ve bunun hiçbir yaptırımı olmuyor. Bizim, muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım. Sözlerimin ana fikri şu; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'muzun tam da dijital kavramla 'update' edilmesi lazım; yeniden yapılanması, güncellenmesi lazım. Algoritmayı yenilememiz lazım. Bununla ilgili olarak da Komisyonumuza bence çok önemli bir tarihsel görev düşüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüseyin Yayman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çalışma yapılacağını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çalışma yapılacağını söyledi - Son Dakika
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