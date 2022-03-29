TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi

29.03.2022 10:30
TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi

TBMM Dilekçe Komisyonunu kooperatiflerin çalışma modellerinin ve sorunlarının yerinde incelenmesi ve örnek olacak uygulamaları diğer kolektiflere aktarılması adına kurulan alt komisyonu üyesi milletvekilleri Çanakkale'nin Çan ilçesinde Sosyal Kooperatifçilik girişimleri, üretim ve özellikle...

TBMM Dilekçe Komisyonunu kooperatiflerin çalışma modellerinin ve sorunlarının yerinde incelenmesi ve örnek olacak uygulamaları diğer kolektiflere aktarılması adına kurulan alt komisyonu üyesi milletvekilleri Çanakkale'nin Çan ilçesinde Sosyal Kooperatifçilik girişimleri, üretim ve özellikle kadın istihdamına yönelik faaliyetlerini yerinde incelediler.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından karşılanan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Sosyal Kooperatifçilik çerçevesinde incelemelerde bulunan Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte TBMM Meclis ve Bakanlık uzmanlarını, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale İl Tarım Müdürü Ekrem Karadağ, Çanakkale Çevre Şehircilik Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale İl Ticaret Müdürü Hakan Tuncerli ve Çan İlçe Tarım Müdürü Belma Türe'ye sosyal kooperatif çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Milletvekili dönemimde TBMM Divan Katipliğim öncesinde benimde Dilekçe Komisyonunda olmam sebebiyle Meclis çatısı altında birlikte mesai harcayarak çalışma imkanı bulduğum İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Çan Belediyemizde çalışmalarımızı paylaşmak için tekrar birlikte olmaktan mutluluk duydum. Daha önce Dilekçe Komisyonunda milletvekili olarak birlikte yerinde incelemelerde bulunmuş, gerçekleştirdiğimiz incelemeleri komisyonda ve genel kurulda vatandaşlarımıza aktarmıştık. Bugün de Belediye Başkanı olarak TBMM Dilekçe Komisyonu milletvekillerini Belediyemizde ağırlayarak, bu kez de kendi çalışmalarımızı meclis çalışmalarına taşımaktan gurur duydum" diyerek gerçekleştirilen ziyaretler hakkında bilgi verdi. Başkan Öz, "Yerinde inceleme çalışmaları çerçevesinde önce Belediyemiz alt katında bulunan ilk açtığımız Tekstil Atölyemizde sonrasında da Mosa Tekstil işbirliği ile ikincisini açtığımız yeni Tekstil Atölyemizde devam eden çalışmalar hakkında yerinde bilgi verdik. Kooperatifimizin gıda ürünleri olan Marka Tescilini yaptığımız salçalarımızın markalaşma süreci, Doğal Fermente Elma Sirkelerimiz ve çalışmalarımız devam eden hamur ürünlerimiz hakkında da bilgiler aktardık. Yöremizin ürünlerine katma değer kazandırma girişimlerimize ve kadın istihdamına yönelik girişimimiz olan tekstil çalışmalarımıza yakın ilgi göstererek çalışmalarımızı dikkatle inceleyen ve TBMM Genel Kurul Gündemine gelmesi için kooperatifçilik çalışmalarımız adına taleplerimizi ve önerilerimizi not alarak Dilekçe Komisyonu çalışmalarında raporlayacaklarını aktaran TBMM Dilekçe Komisyonu Milletvekillerine, bakanlık ve meclis uzmanlarına ve ev sahipliği yaparak eşlik eden ilgili kurum müdürlerimize teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi
TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi

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Kooperatif, Çanakkale, Hisarcık, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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