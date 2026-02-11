TBMM Dilekçe Komisyonu Toplantısı Ertelendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı. Dal, komisyon toplantı yeter sayısının bulunamadığını ve bu sebeple komisyon toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak toplantıyı kapattı.