TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yılında hiçbir güç, hiçbir kirli senaryo, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Cumhuriyet'in 101. yılını kutladıklarını belirterek, millet olarak tarih boyunca çeşitli zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını, karşılaşılan zorlukların, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattığını söyledi.

Nevruz'un milli bayram olması için bir kanun teklifi sunduğunu hatırlatan Şahin, "Kardeşliğimizi pekiştirecek, muhabbeti arttıracak bir adıma imza atalım. Binlerce yıllık geleneğimiz olan, Türkistan'dan Anadolu'ya, Mezopotamya'dan Rumeli'ye bulunduğumuz her coğrafyanın ortak bayramını, sevinci ve neşesi olan Nevruz'u resmi bayram yapalım. Bu çağrımıza tüm partilerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Bugün Genel Kurulda, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını anımsatan Şahin, "Bu kanun eksiktir, milletimizin derdine derman değildir. Gelin Yargı Paketi'nin eksiklerini tamamlayalım, bu paketi gerçek bir adalet reformuna dönüştürelim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak, yedi düvelin saldırdığı bir milletin, teslimiyet anlaşması imzalandıktan sadece 5 yıl sonra tüm dünyaya örnek olacak bir mücadeleyi sergileyerek Cumhuriyet'i inşa ettiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün Anıtkabir'e gittiklerini kaydeden Kavuncu, Anıtkabir'de bir partinin üyeleri tarafından slogan atılıp tezahürat yapılmasını çok yanlış bulduğunu vurguladı.

İYİ Parti'nin 7. kuruluş yıl dönümünü geçen pazar günü kutladıklarını ve bir kez daha Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını haykırdıklarını aktaran Kavuncu, "Bu çatı altında faaliyet gösteren bizler ve tüm siyasi partiler şunu hiçbir zaman unutmasınlar; varlıklarımızı Cumhuriyet'e ve onun kurucu kadrolarına borçluyuz. Bu imkanı bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına minnet ve saygılar sunuyorum." sözlerini sarf etti.

9. Yargı Paketi'ni eleştiren Kavuncu, adalete olan güven sıralamasında Türkiye'nin çok gerilerde olduğunu; yargı paketi içerisinde de adalete olan güveni tesis edecek tek bir madde dahi bulunmadığını savundu. Kanun teklifine ilişkin bir etki analizi yapılmadığını vurgulayan Kavuncu, "Ne tür etkileri olabileceğine dair hepimizde ciddi soru işaretleri var." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Cumhuriyet'in 101. yılının coşkuyla kutlandığını belirterek, " TUSAŞ'taki hunhar terör eyleminde şehadete erişen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yeni yüzyılda terörsüz, huzurlu, müreffeh ve muasır Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızın ilanını buradan bir kez daha kararlı bir şekilde yapıyoruz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geçmesine rağmen Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin temel yapısal sorunlarının devam ettiğini öne sürdü.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını eleştiren Koçyiğit, "Uyduruk gerekçelerle Esenyurt gibi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birinin, halkın iradesiyle, kent uzlaşısıyla seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması, bu ülkede beşinci sınıf bir demokrasinin bile olmadığının açık ve net göstergesidir. Halkın iradesi bu ülkede sistematik olarak yok sayılıyor, bunu kabul etmiyoruz." görüşünü paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye'nin dünyada 8'inci, gıda enflasyonunda da 4'üncü sırada yer aldığını aktardı.

Son bir hafta içerisinde kredi kartı borcunun 6,5 milyar lira arttığını öne süren Günaydın, "Vatandaşın kredi kartlarına borcu 1 trilyon 680 milyar lira. 22 yılda 13,5 trilyon lira gelir elde ettiniz ve yalnızca 500 milyon dolarını yatırıma ayırdınız. Bu dönem içerisinde 2 trilyon 188 milyar lirayı faize ayırdınız. İşte AKP'nin gerçeği budur." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasını eleştiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Niye gözaltına alınmış? Terör soruşturma bürosu bir basın açıklaması yapıyor, adeta bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. 24 saat avukatlarıyla görüşmesi yasak, 4 gün gözaltı süresi verildi. Ne ile itham ediyorlar? Öcalan bir görüşmesinde onun adını geçirmiş. Ayrıca 10 yıl boyunca 694 kişiyle görüşmüş, o kişiler terörle irtibatlı suçlardan dolayı adli işlem görmüş. Soruşturma mı geçirmiş, arasında hüküm giyen kimse var mı? Neden bunların adlarını koymuyorsun? 10 yıl boyunca teknik takip yaptın da suçlu olduğunu öğrenince, Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra mı gözaltına almak aklına geldi. Tüm bunların hukukla, adaletle uzaktan yakından ilgisi yok."

"Terör örgütleriyle mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise Cumhuriyet'in 101. yılının kutlandığını anımsatarak, topyekun bir inanç ve azimle bağımsızlık mücadelesine girişen Türk milletinin, yeni bir devrin kapısını araladığını belirtti.

Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Türk milletinin, tarihin her döneminde insanlığa barış, huzur, güven ve umut olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki bütün mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Cumhuriyetimizin 101. yılında hiçbir güç, hiçbir kirli senaryo Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaktır. Kardeşlik ruhuyla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru 85 milyon tek yürek olarak yürüyor, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek için el birliğiyle gayret gösteriyoruz. İleri teknolojiden savunma sanayisine kadar birçok alanda büyük atılımlar yapıyoruz."

Türk savunma sanayisinin, kimi çevreleri rahatsız etmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Yenişehirlioğlu, uluslararası karanlık çetelerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütünün, TUSAŞ'ı hedef almasının boşuna olmadığının altını çizdi. Bu tür saldırıların, Türkiye'nin mücadele gücünü, azim ve kararlılığını asla sarsamayacağını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Terörün hiçbir gerekçeyle meşru kılınamayacağını, masum insanları hedef alan, toplumsal dinamiklere saldıran terör örgütleriyle mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Yenişehirlioğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa edilen ve teslimi yapılan konut sayısının 130 bin 565'e yükseldiğini, tüm depremzedelerin yeni evlerine kavuşuncaya kadar gayretle çalışacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini söyledi.