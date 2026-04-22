TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin cenaze törenlerine ilişkin, "Bu konuda milletvekili arkadaşlarımız en başından itibaren istisnasız bütün yavrularımızın yanında olmuşlardır, taziyelerine gitmişlerdir, yaralarını sarmak için onları kucaklamışlardır. Bütün yavrular bizim yavrularımızdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün babası Burak Gül'ün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polis memurluğundan ihraç edildiği için oğlunun cenaze törenine hiçbir bakanın katılmadığını iddia ederek, eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Bu sistemle atanan herkes, kendisini hesap vermez bir otorite olarak görüyor." dedi.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Poyraz, "Türk milleti için tek esenlik yolu, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti ülküsünü tam anlamıyla gerçekleştirmektir. Bu da TBMM'nin yegane hedefi ve yol göstericiliğidir. Başta Büyük Millet Meclisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün TBMM mensuplarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, benzer olayların önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatan Akçay, yapılacak çalışmaların, çocukların güvenliği, huzuru ve istikbali adına hayırlı sonuçlar vermesini temenni etti.

Ailelerin dijital farkındalığının arttırılması, anne ve babaların çocuklarının ekranla kurduğu ilişki konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarımızda rehberlik mekanizmaları güçlendirilmeli, zorbalık, istismar, şiddet övgüsü ve suç içeriklerine karşı daha etkin denetim sağlamalıdır ancak bunun yanında çocuklarımıza güvenli dijital alanlar, nitelikli içerikler, sanat, spor, kitap ve sosyal aidiyet imkanları da sunulmalıdır. Bir çocuğa nasıl davrandığınız, onun kendisine ve çevresine nasıl davranacağını belirler. Çocuğa verdiğimiz değer ve aktaracağımız değerler eğitimi onun insana, topluma, vatana ve hayata göstereceği değerin de ölçüsü olacaktır. Sağlam çocuklar yetiştirmek arızalı insanları düzeltmekten daha kolaydır. Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hakkari'de bazı protestolara katılan 19 gençten 16'sına çeşitli suçlamalarla toplam 51 yıla varan hapis cezası verildiğini iddia ederek, eleştirilerde bulundu.

Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle 2 gündür ulaşımın sağlanamadığı Hakkari-Van kara yolunun açılması için çalışmanın devam ettiğini söyleyen Koçyiğit, bölgede benzer sorunların sık sık yaşandığını öne sürerek, iktidarın ve bakanlıkların bu sorunlara kalıcı çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini ve sonuçlandırılmasını beklediklerini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen madencilerin protestosunu anımsatarak, haklarını alana kadar madencilere gereken desteği vereceklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklandığını anımsatan Günaydın, "Bütün bunlar adi vakalar değil, memlekette sistemin nereye geldiğine ilişkin işaretlerdir." dedi.

Günaydın, Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan dava açılmasına tepki göstererek, eleştirilerde bulundu.

"Böyle bir meseleyi maalesef konuşmak gerçekten yakıcı bir durum"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, "Emekle, sabırla, inançla yazılmış büyük bir başarı hikayesi söz konusu. Finaldeki o net galibiyet hepimizin göğsünü kabarttı. Ay yıldızlı al bayrağımız gönderde bir kez daha dalgalandı." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'nın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenaze törenine ilişkin iddialarına tepki gösteren Akbaşoğlu, milletvekillerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını kaybeden öğrenciler ile matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailelerine taziyede bulunduğunu aktardı.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda milletvekili arkadaşlarımız en başından itibaren istisnasız bütün yavrularımızın yanında olmuşlardır, taziyelerine gitmişlerdir, yaralarını sarmak için onları kucaklamışlardır. Bütün yavrular bizim yavrularımızdır. Bu konuda gereken özen hepimiz tarafından gösterilmiştir. Olayların çarpıtılmaması ve acıyı siyasetin merkezine yerleştirmemek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin istisna tutulduğunu söylediğiniz yavrumuzun da babasını arayarak taziyede bulunmuştur. Bunu çarpıtan sizsiniz. Böyle bir meseleyi maalesef burada konuşmak gerçekten yakıcı bir durum."

Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinin, muhalefetin engellemelerine rağmen sürdüğünü söyleyen Akbaşoğlu, kanun teklifinde yer alan geçici maddede yapılacak düzenlemeyle, kanunun Meclise geldiği 1 Nisan itibarıyla 24 haftasını doldurmamış tüm annelerin bu haktan faydalanabilmesine imkan tanıyan önerge vereceklerini bildirdi.

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşülmesine geçildi.