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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

23.11.2021 17:58
TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Hem Merkez Bankasına hem hükümete Türk lirasının değerini koruma noktasındaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve gerekli adımları atmaları için göreve davet ediyorum.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Hem Merkez Bankasına hem hükümete Türk lirasının değerini koruma noktasındaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve gerekli adımları atmaları için göreve davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grup başkanvekilleri konuşmalarında, hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediler.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, dün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasıyla ilgili sorular sorduklarını aktardı. Soylu'nun buna verdiği cevapla devletin kurumlarını lekeleyemeyeceğini ifade eden Özkoç, ne söyleyecekse açıkça söylemesi, bu konuda AK Parti'nin de açıklama yapması gerektiğini öne sürdü.

Özkoç, Soylu'nun Korkmaz ile yurt dışına çıkmadan önce görüştüğüne dair soruyu ise yalanlamadığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ı rahmetle andıklarını dile getirerek, başsağlığı dileyen ve cenazeye gelenlere teşekkür etti.

Ünal, AK Parti'nin, 2002'den bugüne çetelerle, mafyayla, terör örgütleriyle, her türlü illegal yapıyla nasıl mücadele ettiğini milletin bildiğini söyledi.

Özkoç'un söylediklerini her ortamda konuşabileceklerini belirten Ünal, "Gündem dışı birer dakikalık konuşmalarda bunun tartışma konusu haline getirilmesini ve bunun üzerinden de birtakım şayialar oluşturulmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Son 2 ay içindeki döviz kurundaki yükseliş sebebiyle dış borcumuz 1 trilyon 710 milyar lira artmıştır. Söz konusu artış 2022 merkezi yönetim bütçesine neredeyse denktir." dedi.

Sözde faizle mücadele ediliyor gibi görünülse de TL'nin değer kaybetmesiyle 1 yıllık bütçenin Londra'daki bir avuç tefeci tarafından irat kaydedildiğini, hükümetin "gaspa" seyirci kaldığını iddia eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Merkez Bankasına hem hükümete Türk lirasının değerini koruma noktasındaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve gerekli adımları atmaları için göreve davet ediyorum. Aksi takdirde iktidar, mandacı iktisadi politikaların memleket dahilindeki uygulayıcısı haline gelecektir. Çünkü asıl mandacılık memleketimizin bir yıllık bütçesini 2 aylık döviz kuru artışıyla yabancı sermayeye peşkeş çekmektir. Asıl mandacılık Türkiye'nin 1 yıllık bütçesinin 3'te 1'inin, daha Genel Kurula gelmeden önce erimesine sebep olmaktır. Asıl mandacılık döviz garantili rant projelerini İngiliz tahkim mahkemelerine bağlamaktır."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şair ve yazar Sezai Karakoç'u andı, Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan milli sporcular ve ekibi ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretinde, iddia edildiği gibi BAE'nin, 15 Temmuz'un arkasında olup olmadığının mı sorulacağını yoksa Türkiye'ye dolar gelmesinin mi sağlanmaya çalışıldığını sordu.

Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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