TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verildi. MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta'da üretilen gülün ekonomiye katkısı konusunda konuştu. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık sektöründe üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz ise yas ve gömülme hakkı konularında gündem dışı konuştu. Konuşmalarda, gül sektöründe sentetik ürünlerin zararları, fındık üreticilerinin sorunları ve bilim ve teknolojinin önemi vurgulandı.

17.07.2024 15:15
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Isparta'da üretilen gülün ekonomiye katkısı", TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "fındık sektöründe üreticilerin sorunları", DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, "yas ve gömülme hakkı" konularında gündem dışı konuştu.

MHP Isparta Milletvekili Sönmez, son dönemde piyasada sentetik gül ürünlerinin artmasının Isparta'nın marka değerini düşürdüğünü; gül sektörüne büyük zarar verdiğini belirterek, doğal gül ürünlerinin üretim maliyetlerinin sentetik ürünlere göre daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Gül sektöründe firmalar arasındaki rekabet nedeniyle taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Sönmez, gül yaprağının kilogram başına öngörülen fiyatının 80 ila 90 TL arasında beklendiğini, bunun yeterli olmadığını, fiyatın 100 TL veya üzeri olmasını önemsediklerini kaydetti.

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez, konuşmasını yapmak üzere kürsüye bir elinde fındık sepeti diğer elinde ise "fındık", "buğday", "arpa", "çay", "AKP" yazılı balonlarla çıktı.

Rekoltenin yüksek gösterilip alım fiyatını düşürme politikası uygulandığını savunan Suiçmez, bunun fındık üreticisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Suiçmez, "Buğday, arpa, çay üreticisine yapılanı yapmayın, fındıkta üretenin emeğinin karşılığını verin." diye konuştu.

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın fındık fiyatlarına ilişkin açıklamasına işaret eden Suiçmez, "Fındık alım fiyatı 160 TL'nin altında olursa merak etmeyin bu millet sizi uçuracak." dedi.

Suiçmez, "Çayda, buğdayda, arpada üreticiyi patlattınız. Eğer fındıkta da patlatırsanız bu millet AKP'yi patlatacak." diyerek elindeki balonları tek tek patlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, bilim ve teknolojinin toplumlar üzerindeki etkisini anlamanın, gelişim ve refah yolunda atılacak adımları belirlemede hayati rol oynadığını dile getirerek, "Her bir inovasyon, her bir buluş milletimizin gücünü ve bağımsızlığını pekiştirir." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın 1963'ten bu yana Türkiye'nin bilgi ve teknoloji çağında daha da güçlenmesine öncülük ettiğini kaydeden Yerebakan, "Adeta bir bilim meşalesi olarak her daim yolumuzu aydınlatmıştır. Unutmayalım ki bilimin ışığında ilerleyen toplumlar sadece bugünün değil yarının da kazananlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması, ulusal bilim ve teknoloji politikalarının güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Yerebakan, "Yüce Meclisimizin kararlı duruşuyla bilim ve teknolojiye yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam temellerdir. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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