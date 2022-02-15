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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

15.02.2022 16:50
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk "sosyal medya ve internetteki kontrolsüz bilgi, içeriğin siyaset, medya, ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri", AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü" ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Elazığ'ın Maden ilçesine" ilişkin konuşma yaptı.

Milletvekillerin konuşmasının ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 14 Şubat 2021'de terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerleri rahmetle andı. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin 13 Şubat 1975'te dünyaya ilan edildiğini anımsatan Bülbül, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Tunceli Nazımiye Kaymakamlığı tarafından Düzgün Baba Cemevi'ne cezalar kesildiğini, ilçe kaymakamının silahlı kişilerle cemevine gelerek fotoğraf çektirdiğini, bu fotoğrafları paylaştığını söyledi. Oluç, kaymakamın Düzgün Baba Cemevi'nin faaliyetlerini engellemeye çalıştığını, ticarethane muamelesi yaptığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'nin asıl gündeminin yoksulluk olduğunu ifade ederek "Vatandaşlarımız, AKP'nin kötü yönetimi karşısında ne yapacağını bilmiyor. AKP ne yapacağını bilmiyor ve ülkeyi yönetemiyor. AKP kendi beceriksizliğini esnafı, girişimciyi, gazetecileri ve siyasetçiyi tehdit ederek örtmeye çalışıyor." diye konuştu.

Özkoç, Türkiye'nin, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için erken seçim istediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik kullanılan ifadeleri kınayarak bunların Kıbrıs'ta omuz omuza veren bütün mücahitleri üzdüğünü dile getirdi. Küresel salgın nedeniyle bütün dünyada ekonomik sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Özkan, AK Parti'nin böyle bir ortamda milletin refah ve özgürlük talebini yerine getirmek için büyük mücadele verdiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da YÖK'ün üniversite sınavında baraj sistemini kaldırdığına işaret ederek, "Türkiye'nin geldiği durum bu. Bir plansızlıkla karşı karşıyayız. Çocuklarımıza önemli olan meslek kazandırmaktır. MEB ve YÖK'ün, daha başka işler yapması gerekir. İşsizlik üretmekten başka bir işe yaramayacak bu sistemden vazgeçmesini istiyoruz." diye konuştu.

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Haydar Akar, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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