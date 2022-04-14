TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü", İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar "Samsun'un sorunları", CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise "Aydın Şehir Hastanesi" konularına ilişkin gündem dışı konuştu.

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, plansız tarım politikaları, elektrik zamları, çiftçiye yeterli destek verilmemesi nedeniyle tarımdan elde edilen gelirin azaldığını, üretimin düştüğünü söyledi.

Çiftçilerin üretim yaparken karşılaştıkları en büyük sorunun yüksek tarımsal girdi fiyatları olduğunu ifade eden Dervişoğlu, artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin her geçen gün daha da zorlandığını savundu.

Dervişoğlu, çiftçilerin en büyük beklentisinin; gübre, tohum, ilaç, yem, mazot gibi temel girdi fiyatlarının indirilmesi olduğunu belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Türk milletinin sonsuza kadar hür, bağımsız yaşaması ve vatanın bölünmez bütünlüğü için birçok şehit verildiğine işaret etti.

14-20 Nisan'ın Şehitler Haftası olduğunu anımsatan Bülbül, "Vatan, millet, din ve devlet yolunda canlarından geçerek şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararını açıkladığını, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttuğunu dile getirerek "Türk lirasını pul ettiniz; ekonomik kriz, fiyat istikrarsızlığı, her türlü ekonomik beceriksizlik ve yanlış politikalarla halkı bu hale getirdiniz, bugün bunu bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'e salgın döneminde dezenfektan malzeme tedarik eden şirketin sahibinin uyuşturucu ile yakalanarak cezaevine atılmasıyla ilgili TBMM Başkanlığından açıklama talep ettiklerini belirtti.

CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşıdığı Seçim Kanunu'na ilişkin ise Özel, "Türkiye, 1950 seçiminden beri hakim teminatında, yargı gözetiminde seçim yapıyor; 1960'tan beri ilçe ve il seçim kurulları başkanları en kıdemli hakimler. Bununla uğraşmak, bundan rahatsız olmak 1960'tan bugüne hiçbir iktidarın meselesi olmamıştı. Ne akla hizmetse 'En kıdemli hakimler olmasın, torbadan kurayla çekelim ve birinci sınıfa ayrılmış hakimler ve üstünden yapalım' diye belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu ad seçme işlemini başlatıyor. Anayasa Mahkemesinin önünde ivedilikle yaptığımız başvurumuz duruyor. Bunun bir an önce karara bağlanması lazım." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da 14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'u rahmetle yad etti.

14-20 Nisan'ın Şehitler Haftası olduğuna dikkati çeken Ünal, "Bayrağımızın özgürce dalgalanması, her birimizin özgür bireyler olarak bu topraklarda yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.