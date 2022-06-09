TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil "Amasya Tamimi'nin yayınlanmasının 103. yılı", AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş "Karabük'ün il oluşunun 27. yılı" ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin "demokrasi ve hukukun üstünlüğü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

İYİ Parti, MHP, CHP ve AK Parti Grup başkanvekilleri, teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi yapılacağını anımsatarak, futbola, siyasetin bu kadar müdahale ettiği bir dönemin hiç olmadığını öne sürdü. Altay, "Adaylar, saraydan icazet peşinde. Bir tane sistemden gelen aday yok. Saraya ve siyasete bakılıyor. Sonra da başarısızlıklar art arda geliyor. CHP Grubu olarak, siyasetin ve sarayın, FETÖ'nün ve beşli çetenin futboldan elini çekmesini talep ediyoruz." dedi.

Altay, TÜİK'in "hırsızlık yaptığını, milletin sofrasından ekmek çaldığını" savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Keşke tüm grupların Aybüke öğretmenimizi anabilseydi." diye konuştu. Ege'de EFES 2022 tatbikatı yapıldığını anımsatan Turan, çok sayıda yerli ve milli silah ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatın nefes kestiğini belirterek "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

Altay'ın, TÜİK Başkanı'na yönelik sözlerine değinen Turan, kurumların tüm kararları ve başkanlarının eleştirilebileceğini ancak itham, ilzam, hakaret ederek Genel Kurulda savunma hakkı olmayan kişilerin gündeme getirilmemesi gerektiğini kaydetti. Turan, "hırsız" gibi ağır ithamların dava konusu olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Yeniden söz alan Altay, "Fırına gidip ekmek çalmıyor ki adam. Yüzde 100, yüzde 130 enflasyonu yüzde 73 diye açıklarsanız memurumuz, emeklimiz yeteri kadar zam alamayacak. Memurun, emeklinin, işçinin, dar gelirlinin sofrasından ekmek çalınıyor. TÜİK Başkanı buna vesile oluyor, sebep oluyor. Yani evine iki kilo et alabilecekken bir kilo et alacak, yazıklar olsun. Sözümün de arkasındayım." dedi.