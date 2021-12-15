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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

15.12.2021 16:30
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

Milletvekilleri, teklifin 7. maddesi üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, doların yükselmesi sonucu bütçenin yüzde 50'nin üzerinde küçüldüğünü söyledi.

Bütçenin yokluk, yoksulluk ve yolsuzluk bütçesi olduğunu öne süren Çulhaoğlu, "Bu bütçe milleti çaresizliğe, 5'li çeteyi ihya etmeye yönelik bir bütçedir. Bu bütçenin memurun, işçinin, emeklinin, esnafın, EYT'linin, 3600 ek gösterge bekleyenlerin, KOBİ'lerin derdine derman olamayacağı açıktır." dedi.

Bütçenin arttırılmasına yönelik tekliflerinin reddedildiğini anlatan Çulhaoğlu, Türkiye'nin ilk defa ekonomik kriz yaşamadığını, ancak ilk defa milletin gözünün içine baka baka krizi inkar eden bir iktidar olduğunu savundu. Çulhaoğlu, milletin, etrafını saran yangından nasıl çıkacağının hesabını yaptığını dile getirerek, İYİ Parti olarak ülkeyi bu buhranlı günlerden çıkaracaklarını ve vatandaşların insanca yaşamasını sağlayacaklarını, ülke ve millet için verilen emeğin bir damlasını heba ettirmeyeceklerini iddia etti.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Türkiye'nin, tarihinin en zor dönemlerinden geçtiğini ve halkın her gün yoksullaştığını, iktidarın ülkeyi yönetemez hale geldiğini öne sürdü.

Krizlerin arkasında, çözülemeyen Kürt meselesinin olduğunu ifade eden Öztürk, "Ağır bir faturaya dönen ekonomik krizin, binlerce esnafın yoksullaşmasının, yüz binlerce esnafın kepenk kapatmasının, darbelerin altında Kürt meselesi vardır. Kimse meseleyi oraya buraya çekmesin." diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hakları ödenmeyen sağlıkçıların eylemde olduklarını belirtti.

Karaca, bütçede 7 milyon yoksul için sosyal destek adına yıllık 4 bin 968 lira ayrıldığını aktararak, "Bu bütçede, bugün doğan kundaktaki bebeğin ödeyeceği faiz yükü 3 bin TL'ye yakın ama o bebeğin anne babası ekonomik darlık, ekonomik buhran ve derin yoksulluk sebebiyle bebeğine mama alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin, milletin değil hükümetin bütçesi olduğunu savunan Karaca, "Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kamu kaynaklarını iktidar eliyle yandaşlara aktaran bir kumpas bütçesidir bu bütçe." sözlerini sarf etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, küresel ekonominin daraldığı bir dönemde Gaziantep'in ihracattaki büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü aktardı.

Taşdoğan, Türkiye'nin ihracat yükünü çeken, lokomotif şehirlerin başında gelen Gaziantep'ten 11 aylık dönemde geçen yıla oranla yüzde 29,6 artışla 9 milyar 128 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

Gaziantep'in ülkenin en fazla ihracat yapan 5'inci şehri olduğunu dile getiren Taşdoğan, Türkiye büyüme rakamlarına da olumlu katkı sağlayan bu tabloya sanayi üretiminin katkısının son derece büyük olduğunu belirtti.

"Güçlü ve büyük Türkiye'nin bütçesi"

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, bu bütçenin, mazlumların ve masumların, yaşanan afetlerden ve felaketlerden etkilenenlerin, 84 milyon vatandaşıyla günden güne büyüyen güçlü ve büyük Türkiye'nin bütçesi olduğunu ifade etti.

Millete hizmet edilirse milletin de hizmet edenin arkasında olacağını söyleyen Balık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her konuşmanızda bir meslek grubunu tahkir ederek küçümsemeye çalışmak, bürokrasiyi ve yatırımcıyı tehdit ederek ülkemizi dış güçlere şikayet edip büyükelçilere mektup yazmak yerine milletimizin sesine kulak verseydiniz; TBMM çatısı altında milletimizin şu kutsal kürsüsünde 84 milyon takip ederken ayıplı el hareketi yapmak yerine milli bir duruş sergileseydiniz, sırtınızı terör örgütlerine değil aziz ve necip milletimize dayasaydınız, kongrelerinizde PKK marşları yerine İstiklal Marşı'mızı söyleseydiniz, şehit ailesine küfredenlere değil şehidimizin bacısına sahip çıksaydınız, seçmeninizden gizlemeye çalıştığınız, her fırsatta inkar ettiğiniz ittifaklarınızın yerine milletimizin isteklerini, milletimizin sesini önceleseydiniz, emin olun ki yine yeniden ve tekraren gelmekte olanı görürdünüz ve duyardınız."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 7. maddesi kabul edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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