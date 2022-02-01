TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "doğal gaz ve enerjide yaşanan sorunlar", HDP'nin "zırhlı araçların kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalar", CHP'nin "doğal gaz ve enerji arz güvenliği" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Yapılan müzakerelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına dair önerisi de reddedildi.

Daha sonra küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunun görüşmelerine geçildi.