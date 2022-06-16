TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

16.06.2022 17:05
TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "demografik yapıdaki değişimler", İYİ Parti'nin "orman yangınları" ve HDP'nin "çiftçilerin üretimle ilgili sorunları" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler 7. madde üzerinden devam ediyor.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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