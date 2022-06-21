TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

21.06.2022 21:30
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre de Genel Kurul 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurulda, İYİ Partinin "MEB'deki atamalar", HDP'nin "erkek şiddeti ile mücadele" ve CHP'nin "polis intiharları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının başında eğitim çalışmalarının güveneceği bir bakan bulunmasının şart olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eş dost kayırma çalışmalarıyla güveni yerle yeksan ettiğini öne süren Koncuk, Özer'in şoförünü şube müdürü olarak atadığını, iki kız kardeşini müşavir ve başdanışman yaptığını iddia etti.

Koncuk, Bakan Özer'in çevresindekileri bir yere atamasına karşı öncelikle iktidarın sesini yükseltmesi gerektiğini savundu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mamhut Toğrul, AK Parti'nin en başarısız olduğu alanın milli eğitim olduğunu öne sürerek, bu alana gelen her bakanın kadrolaşmaya gittiğini ancak bugüne kadar liyakatsiz atamaları hiçbir bakanın yapmadığını söyledi.

Toğrul, Sayıştay raporlarında da ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları sağlamayan kişilerin atandığının ifade edildiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bakan Özer'in göreve geldikten sonra bakan yardımcısıyken birlikte çalıştığı arkadaşlarının tamamını değiştirdiğini iddia etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, atamaların mevzuat hükümlerine göre yapıldığını dile getirdi.

Özer'in, geçmişte görev alan bakanlar gibi eğitim öğretim hizmetleri noktasında iş ve işlemlerin yürütülmesinde belirlediği yeni proje ile hedeflere ulaşabilmek için atamalar yaptığını ve yapacağını ifade eden Erdem, "Atamalar kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlıdır ve bu açıdan yargı denetimine de tabidir." dedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Partinin grup önerisi ile HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti Grubu'nun ise çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle Genel Kurul 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci, 6. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemeleri içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise üçüncü sırasına alındı.

Öneriye göre Genel Kurul, bu tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmaması durumunda 26 Haziran Pazar gününe kadar çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda daha sonra İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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