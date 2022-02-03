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TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda cezaevi raporları görüşüldü - Son Dakika

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda cezaevi raporları görüşüldü

03.02.2022 20:14
TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda cezaevi raporları görüşüldü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Bünyan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Bünyan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon, Bünyan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu görüştü. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, gelen başvurular hakkında bilgilendirme yaparak, "Komisyonumuza ulaşan toplam başvuru sayısı 9 bin 681'dir. İşleme alınan başvuruların konularına göre dağılımı şu şekildedir: Ceza infaz kurumlarına ilişkin başvurular 7 bin 224, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler 2 bin 51, sağlık sorunları 28, yardım talepleri 124, sosyal güvenlik işlemlerinden şikayet 58, Komisyon'un girişimde bulunması ve yerinde inceleme yapılması talebi 354, kolluk uygulamalarından şikayetler 236, yasal düzenleme talepleri 505, memuriyete ilişkin sorunlar 141, işçi sorunları 102, engelli sorunları 45, askerlikle ilgili sorunlar 20, muhtelif konular 1044" dedi.

KELEPÇELİ UYGULAMAÇavuşoğlu, cezaevlerinde kelepçeli muayene uygulamasına ilişkin şikayet ve eleştirilere ilişkin mevzuatları hatırlatarak yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakli sırasında veya ceza infaz kurumu dışında kaçmasını önlemek için kelepçe takmak, sevk edilenin koluna girmek, yeterli sayıda personel ile etrafında çember oluşturmak gibi sağlığa zarar vermeyecek gerekli bütün önlemlerin alınacağı, alınacak emniyet tedbirlerinin derecesinin tayininde belirleyici olan tek hususun güvenlik ihtiyacı olduğu, hükümlü ve tutukluların sağlık kuruluşlarında tedavileri sırasında gerektiğinde hükümlü ve tutukluların sağlığına zarar vermeyecek şekilde kaçmalarını önlemek için kelepçe takılabileceği ancak yapılacak muayene ve tedaviyi engellediği için kelepçenin çıkarılmasının doktor tarafından talep edilmesi halinde muayene ve tedavisi sırasında gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra kelepçenin çıkarılacağı yapılabileceği hükme bağlanmıştır" diye konuştu.Çavuşoğlu, kelepçe takılmasının gerekip gerekmediğinin her somut olayın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesinin hak ihlali iddialarının ortadan kaldırılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Komisyon raporunda, 7- 8 Kasım 2021 tarihlerinde Bünyan Cezaevi'nde yapılan incelemelerle ilgili, kapalı cezaevlerinde kuruma girişlerde kapsamlı aramaların insan onuruna aykırı olduğu, kurumda diş doktoru olmadığı, sıcak su sorunu yaşandığı, yemeklerin kötü yağlı olduğu, televizyon kanallarının yetersiz olduğu, talep edilmesine rağmen gazetelerin gelmediği, Kovit- 19 salgını nedeniyle karantina koğuşlarının aşırı kalabalık olduğu gibi şikayetler yer aldı. Hastaneye sevk sırasında sorun yaşandığı, spor salonlarının yetersiz olduğu da raporda yer aldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda cezaevi raporları görüşüldü - Son Dakika


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