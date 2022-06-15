TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye'de düzensiz göçü görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele- Van Örneği Raporu görüşüldü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Göç ve Uyum Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele-Van Örneği Raporu ele alındı.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancıların hukuki statülerinin "düzenli göç", "uluslararası koruma" ve "geçici koruma" olarak sınıflandırıldığını belirterek, "Ülkemizde şu an 3 milyon 764 bin 193'ü geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 427 bin 804'ü ikamet izni sahibi ve 320 bin 767'si uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olmak üzere, toplam 5 milyon 512 bin 764 düzenli göçmen yaşamaktadır." bilgisini paylaştı.

"Düzensiz göç"ün ise bir yabancının, ülkeye yasa dışı yollarla girmesi, çıkması ya da ülkeye yasal yollarla girmiş olup yasal kalma süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam etmesi veya izinsiz çalışması durumlarını ifade ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, düzensiz göçmenlerin bir kısmının baştan itibaren düzensiz göçmenken, bir diğer kısmının da sonradan düzensiz göçmen haline dönüştüğünü söyledi.

Düzensiz göçmenler ile sığınmacılar, mülteciler ve özellikle uluslararası koruma arayan yabancıların, birbirinden çok farklı gruplar olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı bir zulüm yaşam hakkının ihlali ya da tehdidi sonucu insanlar, sığınma talebinde bulunmak veya iltica etmek zorunda kalmaktadır. Düzensiz göçte ise yabancılar daha çok ekonomik sebeplerle ülkemize gelmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla en son Ukrayna- Rusya savaşı neticesinde sığınmacı durumuna düşen 6 milyon Ukrayna vatandaşında da görüldüğü üzere sığınmacılık, bir talep değil, bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Bu açıdan da Türkiye'nin düzensiz göç ve düzensiz göçle mücadeleyle yakından ilgili olan göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü anlatan Çavuşoğlu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ve bugünkü toplantının gündemini oluşturan raporun, Türkiye'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı konularında son yıllarda artarak devam eden çalışmaları ortaya koyduğunu söyledi.

Yapılan görüşmelerinin ardından yapılan oylamada rapor kabul edildi.