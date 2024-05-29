TBMM, İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ni kabul etti
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Bu karar, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Türkiye'nin tutumunu bir kez daha göstermiş oldu.
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29.05.2024 20:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM, İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ni kabul etti - Son Dakika
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